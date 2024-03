Calcio Serie C – Mantova, al Martelli è già festa: “E… dai c’andema in B”

MANTOVA Eccolo il coro che tutti aspettavano «E… dai c’andema in B». Così la Curva Te ha celebrato la squadra biancorossa al termine del match sotto la gradinata biancorossa. Un vero e proprio terzo tempo, quello andato in scena dopo il triplice fischio. Squadra apparentemente timida, forse meglio dire stremata, ma poi Burrai e compagni si sono scatenati saltando come matti. Non lo diranno mai, ma in cuor loro sanno benissimo che è solo l’inizio di una festa a cui il popolo virgiliano non vede l’ora di partecipare. In piazza Cavallotti e per le vie della città. E chissà che anche patron Piccoli possa partecipare come fece un suo predecessore, Castagnaro, che raggiunse i tifosi in piazza, prima di partire per Biella, dove il Mantova giocò già con la promozione in C1, in tasca. Già, Piccoli: il presidente biancorosso ha vissuto a modo suo il match, accumulando tanta tensione. Volto molto concentrato in tribuna durante la gara e poi alla fine, mantenendosi in disparte, ha seguito i festeggiamenti della squadra sotto la Curva Te, concedendo loro il tributo del pubblico virgiliano. Proprio ieri, nel presentare la partita con il Fiorenzuola, parlavamo di scaramanzia e razionalità. E bene, ora possiamo dirlo: anche gli scaramantici si sono convertiti. Ora tutti credono davvero che il campionato sia ormai giunto ai titoli di coda. In tribuna ieri c’era chi citava l’ex Presidente della Repubblica, Pertini con il più classico «Non ci prendono più». Il riferimento ovviamente è al Padova, sbeffeggiato ironicamente con qualche coro anche dalla Curva te. Tifo incessante in uno stadio colorato di biancorosso. Anche ieri la curva virgiliana si è fatta immortalare più volte regalando grandi emozioni anche a un grande ex come Carlo Nervo, ieri allo stadio a commentare il match per Radio Stella. Telefoni alla mano in tribuna per condividere foto che diventeranno ricordi indelebili sui social e nell’anima di chi ieri era allo stadio. È da troppo tempo che la Mantova sportiva non viveva emozioni così intense e quel coro finale «dai c’andema in B» ha fatto ringiovanire molti di quelli che erano presenti al “Martelli” in quel Mantova-Pavia del 19 giugno 2005 e ha fatto sognare chi la Serie B a Mantova ancora non l’ha vista.