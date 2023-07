Addio a Virgilio Freddi, titolare dello storico panificio di piazza Cavallotti

MANTOVA Lutto nel mondo del commercio ma non solo per la scomparsa di Virgilio Freddi, titolare dello storico panificio di piazza Cavallotti. Lutto non solo nell’ambiente dei commercianti cittadini perché Virgilio Freddi era a sua volta un volto storico di Mantova. Un volto che per anni ha accolto e servito da dietro il bancone una clientela assidua e affezionata. Le pizzette di Freddi, irrinunciabili per gli studenti che scendevano dall’autobus diretti a scuola, ma anche le torte al limone e sotto le feste gli agnoli e i tortelli: i portici di piazza Cavallotti sono sempre stati un tripudio di profumi Diplomatosi ragioniere Virgilio Freddi aveva però preferito seguire le orme del padre Vittorino che aveva aperto il negozio in via Calvi il giorni di Santa Lucia nel 1923 per poi trasferirsi in piazza Cavallotti, e che recentemente è stato riconosciuto da Regione Lombardia come attività storica. Ricoverato alcuni giorni fa in ospedale ad Asola si è spento ieri a 87 anni. Lascia la moglie Edda, i figli Pierluca, Pierpaolo e Thomas, il fratello Fabio con cui ha gestito l’attività in tutti questi anni, e la sorella Emanuela. Funerali in forma civile domani alle 10 con partenza dalla casa funeraria Maffioli per il cimitero degli Angeli per la cremazione.