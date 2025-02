Beccati furbetti della spazzatura, violazioni per 1000 euro

MANTOVA Da poco più di 20 giorni, Il personale di Mantova ambiente aveva ripulito il fossato che costeggia strada San Geminiano da un ingente quantitativo di rifiuti; Passano meno di due settimane e gli incivili continuano ancora una volta ad abbandonare sacchi di rifiuti.

Il personale della Unità di Polizia Amministrativa, su input dell’Assessore all’Ambiente Andrea Murari e grazie alla fattiva e preziosa collaborazione del personale di Mantova Ambiente che, con pazienza certosina e dopo un controllo minuzioso è riuscito a recuperare alcuni elementi, che sono stati rapidamente sviluppati dagli agenti della Polizia Locale.

Gli autori dell’abbandono sono stati convocati presso gli Uffici di Viale Fiume dove gli sono state contestate violazioni per 1.000 euro (500,00 euro ciascuna). Le persone, che in un primo momento negavano di essere responsabili dell’abbandono, a fronte delle prove acquisite, ammettevano le proprie responsabilità e si scusavano. Scuse che, ovviamente, non sono bastate ad evitargli la sanzione.

L’azione di controllo continuerà incessantemente in tutto il quartiere ed in particolare in strada San Geminiano.

Lo scorso mese di ottobre venivano “multate” altre quattro persone che, in maniera seriale, abbandonavano rifiuti instrada Stazione Frassino. Nella circostanza gli autori degli abbandoni venivano scoperti grazie alle telecamere di videosorveglianza installate dall’Amministrazione Comunale. Uno di loro, veniva “multato” due volte, perché aveva abbandonato materiale ingombrante: un divano, un materasso, plastica e cartoni contenenti parti meccaniche e vario altro materiale rifiuti, in due distinte occasioni.

L’attività di controllo all’interno del quartiere Lunetta da parte della Polizia Locale è stata significativa. Infatti, dall’inizio dell’anno 2024 ad oggi, sono stati effettuati 263 controlli di natura ambientale su un totale di 460 effettuati su tutto il territorio comunale e 11 sono state le violazioni accertate.