Camera di commercio, presentati 6 bandi per le aziende

MANTOVA Sono stati presentati i bandi di finanziamento per lo sviluppo delle imprese mantovane per l’anno 2024, a cura della Camera di Commercio di Mantova. «Sei bandi , interamente a fondo perduto – parole del presidente Carlo Zanetti – per stimolare le imprese a investire in innovazione, processi produttivi e nell’ apparecchiatura aziendale.

«I bandi (Cyber-Security, Transizione Ecologica, Turismo Sostenibile, Fiere Internazionali, Voucher Digitale, Prevenzione della Crisi D’impresa), sono rivolti alle piccole e medie imprese (anche in forma di impresa cooperativa, con sede legale e/o operativa in provincia di Mantova), con una dotazione finanziaria complessiva di 560.000 euro», afferma di Nicoletta Rossi.

Bando della Cyber-Security: ammissibile per formazione per sviluppare la consapevolezza dell’igiene informatica in azienda; acquisto dispositivi hardware; acquisto di software in licenza o canone di utilizzo per massimo dodici mesi.

Bando Transizione Ecologica: per audit energetici; redazione di un piano di miglioramento energetico; studio di fattibilità tecnico-economica; acquisizione temporanea del servizio esterno di Energy. Bando Turismo Sostenibile: ammissibile per acquisto e installazione di caldaie ad alta efficienza; acquisto e installazione di raffrescatori/raffreddatori senza fluidi refrigeranti.

Bando Fiere Internazionali: per iscrizione al catalogo della fiera; noleggio area espositiva; allestimento degli spazi espositivi.

Bando Voucher Digitale: robotica avanzata e collaborativa; manifattura additiva e stampa 3D. Bando per prevenzione della Crisi d’impresa: ammissibile per acquisto di software in licenza o canone di utilizzo per massimo dodici mesi.