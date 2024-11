Cerimonia defunti cimitero ebraico

MANTOVA Nella mattina di venerdì 1 novembre si è svolta una cerimonia in ricordo dei Defunti nel Cimitero Ebraico di Mantova. Infatti, quest’anno non vi sarà la tradizionale tappa presso il Cimitero di via Legnago per le celebrazioni del 2 Novembre in città, dato che cade di sabato, giorno in cui per la religione ebraica non è consentita la visita ai defunti. Quindi è stata anticipata la Cerimonia con una visita alle tombe, la deposizione di una corona e la lettura di salmi. Erano presenti, tra gli altri, il presidente della Comunità ebraica di Mantova Aldo Norsa e il presidente del Consiglio comunale Massimo Alleggretti.