“Città aperta e parcheggi gratis per le feste”

MANTOVA Una storia che si ripete quasi con le stesse parole e con le stesse perorazioni, ma che quest’anno assume lo spessore di una richiesta “salvavita”. I commercianti si sentono prossimi ad alzare bandiera bianca verso le istituzioni, certi che le misure di sostegno adottate sin qui non differiscano troppo dalle cure palliative.

L’ultima rappresentanza dei commercianti in campo, la Cidec virgiliana presieduta da Paolo Pistoni si è fatta portatrice di un’istanza diffusa, per la quale ha chiesto all’amministrazione comunale di organizzare un tavolo assieme alle altre categorie del settore, la Confcommercio e la Confeserceti. Un tavolo mirato ad affrontare alcune misure drastiche per consentire ai negozi cittadini di sopravvivere “fino a Natale”. Due sostanzialmente le misure richieste al fine di incentivare il movimento di persone nel centro paralizzato dal lockdown: azzerare per tutto il tempo delle festività decembrine le zone a traffico limitato in modo tale da consentire a tutti la massima circolazione, e contestualmente rendere gratuite le aree di sosta “blu” in tutta la città.

«Preso atto della significativa penalizzazione che il commercio al dettaglio ha subito a causa delle restrizioni imposte a tutto il territorio lombardo – recita la richiesta Cidec al Comune –, e constatato che la provincia di Mantova avrebbe presentato percentuali di incidenza nella diffusione del virus e adeguatezza delle strutture sanitarie non adeguatamente considerate a livello regionale per chiedere al ministero la disapplicazione delle norme, come consentito dal Dpcm del 3 novembre 2020, proponiamo a sostegno di queste categorie economiche, di aprire tutte le Ztl a decorrere dal primo giorno successivo alla revoca delle misure, per i 60 giorni successivi, e per lo stesso periodo consentire il parcheggio nelle zone blu, a titolo completamento gratuito».

«Noi sosteniamo queste richieste – commenta il capogruppo di Forza Italia Pier Luigi Baschieri –. Da sempre del resto chiediamo la gratuità dei parcheggi sotto le feste».