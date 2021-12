Consiglio Regionale, sì alle nuove disposizioni in materia di Protezione Civile

MANTOVA Il Consiglio Regionale della Lombardia approva la nuova legge in materia di protezione civile. Andrea Fiasconaro (Consigliere Regionale M5S): «Dopo settimane di ascolto delle istanze arrivate da volontari ed enti locali, abbiamo presentato proposte migliorative al progetto di legge, volte a garantire fondi a supporto di Comuni e Province. Abbiamo voluto impegnare al Giunta a garanzia di una effettiva efficacia del provvedimento. Abbiamo quindi chiesto risorse per facilitare il coordinamento fra Comuni, Province, Regioni e volontari e risorse da destinare alla formazione, alla professionalizzazione e specializzazione del personale. La Giunta ha accolto le nostre richieste. Come Movimento Cinque Stelle Lombardia siamo soddisfatti per aver dato voce ai territori e ai volontari della Protezione Civile» così il Consigliere Regionale Andrea Fiasconaro al termine del Consiglio Regionale che ha portato all’approvazione del Progetto di Legge n° 188 “Disposizioni regionali in materia di protezione civile”.