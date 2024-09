Costruire il passaggio generazionale, appuntamento lunedì in Confcommercio

MANTOVA Lunedì 16 settembre, alle ore 17, la sede di Confcommercio Mantova (via Londra 2, Porto Mantovano) ospiterà un importante incontro rivolto agli imprenditori titolari delle Imprese Storiche Mantova (ISM), gruppo aderente a Confcommercio, e a coloro che hanno fondato o dato continuità all’azienda.

Intitolato “Il Bel Lavoro: Costruire Ponti tra Generazioni nel Mondo del Lavoro”, il convegno punterà i riflettori sul delicato tema del ricambio generazionale. Interverranno Antonella Vecchi, autrice del libro fotografico e saggio sul benessere lavorativo “Il Bel lavoro”; e Claudio Manca, esperto in passaggio generazionale.

Durante il pomeriggio verrà illustrato il libro, esempio pratico di come il dialogo tra generazioni possa essere efficace e produttivo, e verranno presentati metodi e strategie per il passaggio generazionale nelle aziende, con un Focus su come preparare le generazioni a condividere un cammino in cui vengano accettate le differenze.

È prevista una sessione di Q&A per favorire un dialogo aperto e costruttivo. I lavori si chiuderanno, alle 18.30, con un aperitivo in terrazza.