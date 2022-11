Distrugge le fioriere, vandalo mantovano incastrato da telecamere e telefonino

MANTOVA I carabinieri della stazione di Castiglioncello, frazione di Rosignano Marittimo in provincia di Livorno, dopo una serie di accertamenti investigativi, hanno denunciato per il reato di danneggiamento aggravato un 36enne di Mantova. L’uomo è infatti ritenuto gravemente indiziato di aver compiuto, nella notte del 14 ottobre scorso, diversi atti vandalici perpetrati ai danni di numerose fioriere poste lungo la vecchia via Aurelia, alcune delle quali di proprietà del Comune, altre, invece, di proprietà di pubblici esercizi della zona. Diverse erano state le segnalazioni circa frammenti di vasi e terreno sparsi sul manto stradale che, in alcuni casi, avevano rappresentato un vero e proprio pericolo per i passanti. Durante il sopralluogo effettuato la mattina seguente il raid vandalico i militari avevano rinvenuto sul posto un telefono cellulare. I successivi accertamenti svolti sull’apparecchio avevano permesso di stabilire un collegamento tra i danneggiamenti e il proprietario del telefono; un uomo di 36 anni di Mantova già noto alle forze dell’ordine per precedenti analoghi sul territorio nazionale. Per rafforzare la propria tesi, gli investigatori dell’Arma avevano quindi acquisito anche i filmati delle telecamere di videosorveglianza installate in zona riuscendo così ad individuare il presunto autore dei danneggiamenti. Il raffronto tra i frame estrapolati delle telecamere, i dati anagrafici dell’intestatario del telefono cellulare e un profilo social, ha consentito ai carabinieri di procedere alla denuncia a piede libero dell’uomo oltre alla proposta per l’applicazione di un foglio di via obbligatorio dal comune di Rosignano.