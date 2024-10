Ecco la nuova via Amadei, una via giardino in città

MANTOA Ieri pomeriggio si è tenuta l’inaugurazione della riqualificata via Amadei nel quartiere Te Brunetti, un intervento da 998.000 euro, finanziato con fondi PNRR. Il sindaco di Mantova, Mattia Palazzi, e l’assessore ai Lavori pubblici Nicola Martinelli, con i membri della Giunta, hanno aperto ufficialmente la strada insieme ai progettisti e alle aziende coinvolte. «Questa riqualificazione è un passo importante per rendere Mantova una città più verde e vivibile» ha dichiarato il sindaco Palazzi. L’intervento, curato dall’architetto Eugenio Squassabia con il progettista del verde Francesco Garofalo di Openfabric, ha trasformato via Amadei in una “via-giardino”. Tra i lavori spiccano la nuova pista ciclopedonale di circa un chilometro, che collega al futuro Parco del Te, e il rifacimento di marciapiedi e carreggiata con superficie drenante per migliorare la gestione delle acque piovane. «Abbiamo voluto creare una strada accogliente per tutti» ha spiegato Martinelli. È stata potenziata l’illuminazione pubblica con nuovi lampioni a led lungo tutto il tratto di via Amadei, garantendo maggiore visibilità e sicurezza nelle ore serali, e sono stati rifatti i sottoservizi, incluse le reti del gas e del teleleriscaldamento. Un punto di forza del progetto è la cura per il verde: lungo via Amadei sono stati piantati 60 nuovi alberi e 178 arbusti, distribuiti su 2.345 metri quadrati di aree verdi. «Un modello innovativo di rigenerazione urbana» ha aggiunto Carmine Mastromarino, dirigente dei Lavori Pubblici, sottolineando l’originalità dell’approccio. La viabilità prevede sensi unici per ottimizzare il traffico, con direzione da via Bellonci a via Gaetano Bonoris, e modifiche nelle vie adiacenti. Per migliorare la sicurezza sono state realizzate ‘chicane’ per ridurre la velocità delle auto. «L’obiettivo era rendere via Amadei sicura e accessibile, ma anche un percorso verde che arricchisce il quartiere» ha concluso Martinelli. La cerimonia si è conclusa con il taglio del nastro, accompagnato dalle note della Banda Città di Mantova e un momento conviviale con vin brulè. L’Amministrazione ha espresso gratitudine verso le imprese Reggiani e Mantova Ambiente, annunciando anche l’aumento dei posti auto, che da 82 passeranno a 114, distribuiti tra via Amadei e le traverse a senso unico. Abb