Halloween Party: Benji & Fede, Coma_Cose e Fred De Palma a Gardaland per un divertimento da brividi

CASTELNUOVO Il 31 ottobre, in occasione della magica e terrificante festa di Halloween, Gardaland prolungherà la sua apertura fino a mezzanotte offrendo ai Visitatori del Parco una giornata interamente dedicata a Halloween, con 14 ore di divertimento tra attrazioni mozzafiato, spettacoli immersivi e sorprese a tema, per un’esperienza indimenticabile.

Fin dal mattino, l’atmosfera sarà ricca di sorprese e, con il calare della sera, l’esperienza si intensificherà con uno spaventoso Gardaland Halloween Party animato da Artisti straordinari e show imperdibili in grado di immergere il pubblico in atmosfere “spaventosamente” coinvolgenti, tra vampiri, zucche e fantasmi per un divertimento… da brivido!

In Piazza Jumanji, cuore pulsante dell’evento, lo spettrale palco – caratterizzato da un gigantesco ragno largo 20 metri, quasi a voler irrompere nella scena e raggiungere il pubblico, e da enormi zucche – si animerà, già dalle ore 18:00, con il DJ set di Luca Lazza, accompagnato dalla potente voce di Ary Fashion, seguito dalle coinvolgenti esibizioni dell’Hit Mania Dance Show. Un mix perfetto per scaldare la piazza e dare inizio a una serata di divertimento mostruoso!

Nel corso della serata su Gardaland si accenderanno anche i riflettori delle radio partner dell’evento RTL 102.5 e Radio Zeta con l’intrattenimento a cura degli speaker Diego Zappone, Simone Palmieri, Giulia Laura Abbiati e DJ Sautufau alla consolle. L’evento sarà trasmesso in diretta radiovisione su Radio Zeta (canale 266 del Digitale Terrestre e canale 735 di Sky) e in streaming sulla piattaforma RTL 102.5 Play, permettendo a tutti di vivere le emozioni uniche di Gardaland Halloween Party, ovunque si trovino.