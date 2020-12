Giovani tricolori vicini all’Armenia

MANTOVA – Una trentina le persone che hanno preso parte al meeting online dei giovani di Fratelli d’Italia per analizzare il conflitto tra Armenia e Azebaijan. Nel corso della serata sono intervenuti il prof Andrea Bardini, docente di storia e latino, e il dottor Giacomo De Toffol, esperto di filosofia delle religioni e geopolitica, i quali hanno approfondite le origine del popolo armeno e le motivazioni storiche che hanno portato agli attuali, fino ad arrivare alle forti implicazioni che ciò ha con l’economia italiana, una fra tutte il fatto di essere il primo importatore di greggio azero. Senza tralasciare le affinità religiose e culturali che accomunano Italia ed Armenia.

«È stata una bella soddisfazione per la comunità di Gioventù Nazionale Mantova. Non è scontato portare, seppur virtualmente, decine di persone a parlare di un tema attuale ma pur sempre di nicchia come questo. L’evento – commenta il coordinatore Leonardo Minelli – si inserisce nella più ampia attività di formazione portata avanti dal gruppo giovanile di Fd’I. Questo ci fa capire di essere sulla strada giusta». (m.v.)