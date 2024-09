Guardia di Finanza di Mantova: ricorrenza Santo Patrono San Matteo

MANTOVA Nella mattinata di lunedì 23 settembre 2024, nella suggestiva Chiesa “Santa Maria del

Gradaro” di Mantova, i Finanzieri in servizio presso il Comando Provinciale della Guardia

di Finanza e Reparti dipendenti della Provincia, unitamente ad una rappresentanza delle

Fiamme Gialle in congedo, hanno partecipato alla Celebrazione della Santa Messa, in

occasione della Ricorrenza di San Matteo Apostolo, Santo Patrono del Corpo della

Guardia di Finanza.

San Matteo è stato riconosciuto, Santo Patrono della Guardia di Finanza, nell’aprile 1934,

dal Cardinale Eugenio Pacelli, futuro Papa Pio XII, in accoglimento dell’istanza avanzata

dal Comandante Generale e sostenuta dall’Ordinario Militare, del tempo.

Nel corso della Celebrazione, è stata ricordata la figura dell’Apostolo Matteo, pubblicano

ed esattore delle tasse, mettendo in evidenza la Sua pronta disponibilità alla “chiamata di

Cristo” e ricordando come le Fiamme Gialle siano chiamate a svolgere, con coerenza,

correttezza e impegno, la propria missione istituzionale, quali “Sentinelle della Giustizia”,

perseguendo l’obiettivo del bene comune e dell’equità sociale, attraverso il contrasto ad

ogni forma di illecito economico-finanziario nonché adoperandosi, “a tutto campo”, nella

promozione della “cultura della legalità”.

La Celebrazione odierna è stata occasione anche per ricordare i caduti della Guardia di

Finanza e si inserisce nell’ambito delle iniziative nazionali, regionali e provinciali, a partire

da sabato 21 settembre, Giorno di San Matteo, con Udienza Privata, in Vaticano, ad una

Rappresentanza di Finanzieri, provenienti da tutta Italia ed il conferimento, del grado di

“Appuntato ad Honorem” della Guardia di Finanza, al Santo Padre.

Organizzata anche una Raccolta Benefica da parte del Personale.