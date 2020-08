Malore al macello Martelli di Dosolo: la vittima è un 49enne bolognese

DOSOLO Si chiamava Carlo Piovani e abitava a Molinella, nel Bolognese, il 49enne che questa mattina poco prima delle 7 è stato stroncato da un infarto mentre era al lavoro all’interno del Macello Martelli di Dosolo. L’uomo, che da quel che risulta era dipenfdente di una ditta esterna, stava eseguendo dei lavori di manutenzioine su un macchinario per la timbratura dei pezzi di carne da confezionare quando si è accasciato sotto gli occhi di un operaio del macello. Questi ha subito dato l’allarme e in attesa dell’arrivo sul posto dell’ambulanza del 118 ha tentato a sua volta di soccorrere il 49enne. Tentativo purtroppo senza esito così come quelli del personale del 118 che per circa un’ora hanno cercato di rianimare il 49enne. Alla fine non è rimasto altro da fare che constatare il decesso dell’operaio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Viadana e i tecnici dello Spsal di Casalmaggiore. Gli accertamenti hanno confermato che il decesso è dovuto a un malore e che non è quindi addebitabile in alcun modo alla responsabilità di qualcuno come infortunio sul lavoro. Pertanto la salma è stata immediatamente lasciata a disposizione dei familiari.