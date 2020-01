Inaugurato il ponte mobile di Fiera Catena

MANTOVA Taglio del nastro questa mattina, domenica 19 gennaio, per l’inaugurazione del ponte mobile ciclopedonale di Porto Catena. Alla cerimonia hanno preso parte un centinaio di persone con il sindaco di Mantova Mattia Palazzi, il presidente del Parco del Mincio Maurizio Pellizzer e l’assessore ai lavori pubblici Nicola Martinelli assieme all’intera giunta comunale, e al seguito della Banda città di Mantova. “Si tratta di un’opera fortemente voluta dal Comune di Mantova – ha ricordato il sindaco Palazzi -, che rafforza il legame della città con l’acqua e che rappresenta una risposta concreta alla necessità di collegare il quartiere di Fiera Catena e Valletta Valsecchi al Lungolago Gonzaga e al centro cittadino, creando così un percorso alternativo e sicuro per chi sceglie di spostarsi in bicicletta”. Il ponte di Fiera Catena è uno dei due lotti del progetto Mantova Ciclabile finalizzato alla connessione della città con le arterie Eurovelo 7 – la più lunga ciclabile “Del sole” da Capo Nord a Malta -, Bicitalia 1 e Ciclovia delle Risaie.