In auto contro un albero: feriti due ventenni

VIADANA Sono finiti con l’auto contro un albero. Due giovani sono rimasti feriti in un incidente avvenuto alle 5 di oggi, domenica 19 gennaio, a Viadana in via Kennedy. Si tratta di un 20enne di Viadana che era al volante del mezzoe e di un suo amico 24enne di Dosolo che viaggiava con lui. Ad avere la peggio è stato quest’ultimo, che in seguito all’urto ha riportato un trauma a livello toracico. Trasportato in condizioni inizialmente ritenute gravi all’ospedale Carlo Poma di Mantova, è stato qui sottoposto a una serie di accertamenti che hanno escluso lesioni particolarmente gravi e infine ricoverato nel reparto di Chirurgia generale con una prognosi di un mese circa. Meno gravi le condizioni del 20enne che era con lui. Sul posto per i rilievi sono intervenuti i carabinieri. Accertamenti in corso sullo stato psicofisico del giovane che era al volante dell’aito, come è prassi in questi casi.