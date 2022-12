Iniziative ed incontri in memoria di Aaron Swartz

A breve ricorreranno dieci anni dalla morte di Aaron Swartz, giovane ragazzo americano, conosciuto per la sua battaglia per il libero accesso alla conoscenza online, morto suicida l’11 gennaio 2013. Il Comune di Mantova, che ha intitolato al giovane attivista il centro culturale di Lunetta, quindi, ha organizzato una serie di iniziative per ricordarne la memoria. Le varie iniziative sono state presentate ieri nella biblioteca di quartiere di Lunetta dall’assessore alle Politiche giovanili Alessandra Riccadonna, dalla referente di Lunattiva Camilla Federici e dal docente universitario Emanuele Goldoni. Tre gli eventi organizzati. Laboratori interattivi sul tema delle Fake News per bambini e ragazzi delle primarie e delle secondarie di primo grado.

In particolare, martedì 10 gennaio per le classi di 5^ elementare e 1^media e giovedì 12 gennaio per le 2^ e 3^ medie. Entrambi i laboratori avranno luogo presso il Centro Servizi “Aaron Swartz”, dalle 16.30 alle 18.

Mercoledì 11 gennaio alle 21 per la cittadinanza, e giovedì 12 mattina per le scuole, al Cinema del Carbone gennaio si terrà lo spettacolo teatrale “Nella Rete” di e con Francesca Botti sulla vita di Aaron Swartz.

Ancora l’11 gennaio alle 16 convegno dal titolo “Libertà digitali: il lascito di Aaron Swartz a 10 anni dalla scomparsa”, presso la Fondazione UniverMantova mercoledì 11 gennaio alle 16. Interverranno il professor Gianluigi Fioriglio, la professoressa Canali Claudia, l’avvocato Federica De Stefanie, Tommaso Caramaschi dell’azienda 255 Labs.