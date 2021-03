Niente vaccino ai ferrovieri: “Non a rischio”

MANTOVA – Quanto appreso dal Gruppo Fsi è stato ampiamente anticipato dalle linee guida del ministero della Salute del 10 marzo 2021, che hanno escluso i lavoratori dei trasporti dalle categorie che garantiscono servizi essenziali per la comunità. Disposizioni che non hanno mancato di sollevare l’indignazione del segretario provinciale dell’Utp, sindacato degli utenti del trasporto pubblico, Andrea Bertolini, che ha fatto proprie le posizioni dei sindacati autonomi di base: «Le parole del presidente del consiglio rispetto a vaccinazioni effettuate dalle regioni a categorie “con potere contrattuale”, sono l’ennesimo schiaffo subito dalla categoria che, evidentemente, di forte ha solo il coraggio di portare avanti il proprio lavoro in ambienti pericolosi».