Rebecchi a Pasolini: il non residente non ha più diritti del residente

MANTOVA L’assessore alla viabilità Iacopo Rebecchi respinge le obiezioni di Cristian Pasolini, segretario cittadino della Lega, che reputa ingiusto il pass Ztl anche per i veicoli elettrici di non residenti.

Rebecchi ribalta il problema: «È innanzitutto singolare che la Lega cittadina si faccia paladina della auto elettriche quando Salvini ne è ideologicamente contro. Nel caso di Mantova abbiamo ritenuto che non fosse giusto che un non-residente potesse avere accesso gratuito alle Ztl per il solo fatto di avere un veicolo elettrico, quando tutti i residenti lo pagano. Le Ztl sono istituite per limitare la presenza di veicoli in zone in cui i posti auto non sono sufficienti a soddisfare la domanda di parcheggio dei residenti. È evidente che se le ZTL fossero aperte diventerebbero a causa del traffico zone invivibili sia per i residenti che per le attività commerciali. Le auto elettriche da altri comuni potranno continuare ad attraversare le Ztl pagando un pass allineato a quello dei non residenti» conclude.