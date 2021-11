Nuovi corsi in programma con l’associazione Comunali

MANTOVA Ripartire più forti di prima, oltre tutte le distanze imposte dal Covid, aprendosi al mondo, alle novità, al futuro. C’è questo nei piani dell’Associazione Comunali costituitasi nel lontano 1986 e guidata dall’infaticabile presidente Sergio Olivieri. Obiettivo numero uno: Ad oggi possiamo contare di circa trenta proposte su diverse tematiche. Dobbiamo recuperare il tempo perso, le relazioni, fondamentali, delle persone. Non c’è dubbio di quanto si sia sentito l’effetto della distanza, e le lezioni che non siano in presenza vanno evitate il più possibile, tutto naturalmente nel rispetto delle regole. Ogni corso è mirato a fornire anche un contributo formativo e personale.E’ a numero chiuso, permettendo agli iscritti di essere seguiti con attenzione. Molte le materie e i temi trattati.Due le sessioni annuali di circa quattro mesi ciascuna, si svolge nell’arco diurno e serale, con cadenza settimanale, in modo da rispondere alle varie esigenze degli utenti.I corsi hanno in autunno e primavera. La sede dei corsi è in prevalenza presso la sede dell’Associazione – info 0376 323531 – 3356068289 – www.associazionecomunali.it