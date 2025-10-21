Ostiglia, 46enne denunciato per furto in abitazione e rapina: indagini in corso

MANTOVA Nei giorni scorsi i Carabinieri della Stazione di Ostiglia hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria un 46nne nigeriano ritenuto responsabile, in ipotesi accusatoria, del reato di furto in abitazione e di rapina.

I militari, dopo serrate indagini, sono risaliti al soggetto deferito grazie all’incrocio di preziosi elementi presenti nelle banche dati in uso alle Forze di Polizia, nonché dall’attenta analisi delle telecamere presenti sulla pubblica via.

Il soggetto sarebbe accusato di aver commesso un furto nell’abitazione di una 82nne di Ostiglia verso la fine di luglio. Il soggetto avrebbe rotto una porta posta sul retro dell’abitazione della donna, asportando poi dei contanti custoditi nella camera da letto.

Sempre lo stesso soggetto sarebbe accusato di aver commesso una rapina, a fine settembre, ai danni di una 85nne di Ostiglia. Il soggetto avrebbe avvicinato l’anziana nei pressi della sua abitazione e, con il pretesto di chiederle del cibo, le avrebbe strappato una catena d’oro che indossava al collo, dileguandosi successivamente.

Il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari, e l’eventuale colpevolezza del soggetto dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.