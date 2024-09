Sequestrati una pistola rubata e droga: arrestato 49enne

MANTOVA Nel pomeriggio di mercoledì 18 settembre, un equipaggio della Divisione Polizia Amministrativa congiuntamente a personale della Squadra Mobile di Mantova, nell’ambito di specifici servizi volti alla repressione del traffico illecito di armi, procedeva alla perquisizione di un’abitazione, sita in Mantova, ove risulta domiciliato un uomo italiano di 49 anni. All’interno della medesima veniva effettivamente rinvenuta una pistola, modello Glock, illegalmente detenuta e provento di furto. All’interno della medesima abitazione veniva poi rinvenuto e successivamente sequestrato anche un ingente quantitativo di sostanza stupefacente, nella specie 1,76 kg di sostanza stupefacente di tipo hashish e 424,66 gr di marijuana, nonché materiale atto al confezionamento ed alcuni bilancini di precisione.

La perquisizione veniva estesa anche ad altra abitazione sita nel Comune di Mantova, sempre in uso al medesimo soggetto, ove veniva rinvenuta altra sostanza stupefacente, nella specie 57,40 gr di hashish, anch’essa posta sotto sequestro.

D’intesa con il Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Mantova, il 49enne veniva tratto in arresto per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, nonché per l’illegale detenzione dell’arma e veniva altresì deferito all’A.G. per il delitto di ricettazione. Lo stesso veniva condotto presso la locale Casa Circondariale di Mantova in attesa dell’udienza di convalida.

Si specifica che l’arrestato è da considerarsi innocente sino ad un provvedimento definitivo dell’Autorità Giudiziaria e che la misura precautelare adottata sarà oggetto di convalida giudiziaria nei modi e nei tempi previsti dal codice di procedura penale.