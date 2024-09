Calcio a 5 – Tutto pronto per i Memorial Pasolini e Castelli-Giovannoni

MANTOVA Anche quest’anno tornano i Memorial di calcio a 5: al fratelli Pasolini, giunto alla 13ª edizione, lo scorso anno si è affiancato il Memorial Castelli-Giovannoni “Trofeo Città di Mantova”. A organizzarli Mantova C5 col patrocinio del Comune. Stamattina la presentazione delle iniziative 2024. Presenti il capo di Gabinetto del Sindaco Stefano Simonazzi, l’avvocato Danio Nespoli, in rappresentanza degli amici di Lucio Castelli, e per il Mantova C5 la presidente Jessica Purgato, il dg Cristiano Rondelli e mister Pino Milella. Presente anche la prima squadra del Mantova Calcio a 5. «Due appuntamenti per rendere omaggio ad amici, grandi persone amanti dello sport – ha sottolineato Rondelli – e che hanno legato a doppio filo la passione con i colori biancorossi». Mauro e Gerry Pasolini erano appassionati di sport e di calcio, Giulio Giovannoni un grande professionista, legato al Mantova e al Mantova C5, a cui ha sempre dedicato attaccamento e interesse. Lucio Castelli grande maestro di musica, legato al Mantova Calcio di cui fu anche addetto stampa nell’epoca Lori e poi al Mantova Calcio a 5, di cui fu presidente dal 2014 al 2017. «Grandi amici dello sport mantovano – ha detto Simonazzi, che ha portato i saluti anche da parte del sindaco Palazzi – che non possiamo dimenticare: meritano di essere ricordati con questi appuntamenti». «Questo è un anno speciale – ha ricordato Purgato – perché il Mantova C5 festeggia i 10 anni e abbiamo voluto organizzare delle edizioni speciali». «Ringrazio l’Amministrazione per la vicinanza al Mantova C5 – ha sottolineato mister Milella –. Abbiamo una grande squadra per un campionato di alto livello». Si parte domenica 22 settembre al Neolu con il triangolare di calcio a 5 categoria U17 con Mantova, Cornedo e Cuore Avanzi VR, per ricordare i fratelli Pasolini. Sabato 28 settembre triangolare di Calcio a 5 con Mantova, Lecco e Olimpia Regium, seguito domenica 29 settembre in cui per la categoria U19 si sfideranno Mantova, Cornedo e Lecco C5. Gli appuntamenti del weekend, in ricordo di Lucio Castelli e Giulio Giovannoni, si svolgeranno invece al Palasport “Marco Sguaitzer” di Mantova. Tutti i triangolari in programma prenderanno il via dalle ore 14, l’ingresso al pubblico è libero e gratuito.