Schianto a Mantova, centauro 29enne muore sul colpo

Mantova Schianto mortale quello occorso ieri pomeriggio alle porte del capoluogo virgiliano. A perdere la vita praticamente sul colpo, Giammarco Milioti, un 29enne originario di Palermo e residente in città. Erano circa le 17.15 quando, in via Parma, la motocicletta in sella alla quale viaggiava la vittima è finita contro un’Audi a bordo della quale si trovavano cinque persone di origine indiana. Stando infatti a una prima ricostruzione dell’incidente il centauro stava in quel momento procedendo da Cerese verso Mantova. Ma arrivato però all’altezza del Toys Center si sarebbe trovato davanti la vettura, proveniente dalla direzione opposta e intenta a svoltare sulla sinistra proprio in ingresso del maxi store di giocattoli.