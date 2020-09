Sanitari non pagatai dall’ospedale di Asola: lunedì le ingiunzioni

ASOLA – Scatteranno da lunedì le ingiunzioni per il pagamento degli stipendi di medici e infermieri del reparto di odontostomatologia, che lavorano all’interno dell’ospedale di Asola ma direttamente alle dipendenze dell’azienda Dmc Dental. Beninteso, le ingiunzioni scatteranno solamente nel caso in cui l’azienda di Monza non dovesse, entro domani, per lo meno rispondere alle richieste che alcuni dipendenti le hanno rivolto tramite un avvocato.

A spiegare tale intenzione è il sindacalista Cobas Saverio Confetti, che sta assistendo medici e infermieri nella vertenza in corso. Vertenza, questa, che nasce dal fatto che l’ultimo stipendio ricevuto dal personale di odontostomatologia risale allo scorso mese di maggio. Poi le buste paga di giugno, luglio, agosto e settembre sono saltate.

«Abbiamo dato un ultimatum fino a venerdì (domani per chi legge, ndr) per rispondere all’avvocato scelto da alcuni dei dipendenti dell’azienda. Dopodiché, se non avremo risposta, saremo costretti a partire con le ingiunzioni».

A secco ci sono quattro infermieri e due amministrativi (direttamente dipendenti di Dmc) e quattro medici che hanno partita iva.