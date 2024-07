Si ferisce a una mano con una smerigliatrice, operaio in ospedale

MANTOVA Infortunio sul lavoro nella tarda mattinata di ieri, alla Mol di strada Cipata a Mantova. Un operaio della Ponterosso, azienda di manutenzione che stava operando all’interno dell’azienda, rischia ora l’amputazione di un dito della mano sinistra. L’uomo infatti, un 65enne brasiliano residente da diversi anni nel capoluogo virgiliano, stava riparando un tavolino con una smerigliatrice quando, all’improvviso, l’attrezzo gli è sfuggito di mano. L’operaio pare abbia avuto la lucidità per allontanare subito l’arto ed evitare, almeno nell’immediato, il peggio. Il 65enne è stato subito soccorso dai colleghi, prima dell’arrivo del personale sanitario che ha provveduto a trasportarlo all’ospedale Carlo Poma, in codice giallo, con il rischio di amputazione di un dito. Sul posto anche i tecnici di Ats Val Padana che hanno raccolto le testimonianze dirette per capire le dinamiche esatte del sinistro.