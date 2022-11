Studenti nelle aziende per il Pmi Day

MANTOVA Il tema del 13° Pmi Day era la bellezza. Non è immediato cogliere il bello in un albero cardanico, in una spugna, in un sistema di ancoraggio o in un trasporto eccezionale. Eppure siamo sicuri che gli studenti lo abbiano riconosciuto, leggendolo negli occhi e nella passione trasmessa sia dagli imprenditori che dai loro collaboratori mentre parlavano delle loro aziende, di come sono nate, di come si sono trasformate nel tempo e dei valori che si adottano al loro interno.

Per Confindustria Mantova questo è stato il 13° anno consecutivo, con il coinvolgimento complessivamente di 2100 studenti e 72 aziende del nostro territorio. Se in ognuno di questi ragazzi abbiamo fatto scoprire un’azienda, un prodotto, un ruolo professionale che non conoscevano, siamo convinti di aver reso un grande servizio anche alle nostre imprese associate.

Quest’anno ad accogliere i ragazzi sono state la Edilmatic di Pegognaga, dove si è recata una classe di 5^ dell’istituto professionale “Giuseppe Greggiati – indirizzo manutenzione e assistenza tecnica”; la Bondioli e Pavesi di Suzzara, che ha accolto una 5^ dell’istituto tecnico ITIS “Galileo Galilei- indirizzo di meccanica-meccatronica”; le Messaggerie del Garda di Castiglione delle Stiviere, visitate da una 5^ dell’istituto tecnico “Carlo D’Arco – indirizzo logistica e trasporti; e l’Arix di Viadana, che ha ospitato una classe di 5^ superiore dell’istituto tecnico ITIS “Enrico Fermi – indirizzo meccanico, meccatronico ed energia”. Per tutti, imprenditori, collaboratori, studenti ed insegnanti, una mattinata di proficuo confronto.