Un piano per l’illuminazione in 23 fra vie e piazze del capoluogo

MANTOVA – La giunta comunale ha approvato ieri la proposta tecnica di Tea Reteluce per la riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica del centro storico. Il progetto prevede l’eliminazione dei cavi della vecchia illuminazione a tesate e la loro sostituzione con luci a proiettore poste all’altezza dei sottotetti, come già fatto in alcune aree del centro, risolvendo così problemi di sicurezza, decoro e ottenendo un’illuminazione più efficiente. In altre vie e vicoli, dove si riterrà opportuno, le tesate saranno sostituite da lanterne con l’intento di mantenere una uniformità suggestiva con vie e vicoli limitrofi già dotati di lanterne.

Tale riqualificazione da 546.480 euro interesserà piazza Folengo, le vie Certosini, Nievo, Fratelli Bandiera, Arrivabene, Madonna della Vittoria, Marmorini, Calvi, San Longino, Galana, Cappello, Portichetto, Madonna, dell’Arco, Pastro e i vicoli Corridore, Franchetti, Albergo, Serpe, Carmine, Persico, Cedro e Forno.