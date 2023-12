Cammini religiosi, premiato dal bando del ministero del turismo il tratto mantovano della via carolingia con 790 mila euro

MANTOVA Ottavo posto nella graduatoria finale dell’Avviso del Ministero del Turismo per la selezione di proposte progettuali per lo sviluppo dell’offerta turistica dei cammini religiosi italiani per il progetto “Vivi la natura e la storia della Via Carolingia tratto mantovano” di cui la Provincia di Mantova è stata capofila nella candidatura.

L’amministrazione con sede a Palazzo di Bagno che si è vista assegnare un contributo di 360 mila euro, ha aderito in qualità di capofila dell’accordo di aggregazione e di collaborazione del partenariato per la realizzazione del progetto.

La proposta progettuale riguarda la riqualificazione del tratto di ciclovia Mantova – Rivalta Sul Mincio e un intervento promozionale relativo all’intero cammino della Via Carolingia, per un costo complessivo stimato di 400.000 euro.

Al progetto hanno partecipano, oltre alla Provincia di Mantova, i Comuni di Bagnolo San Vito, Castiglione delle Stiviere, Curtatone, Mantova, Rodigo, Ostiglia, San Benedetto Po, Quistello, Sermide e Felonica e Volta Mantovana.

“E’ importante promuovere – ha spiegato il Presidente Carlo Bottani – iniziative volte a sviluppare l’offerta turistica dei cammini religiosi italiani attraverso la valorizzazione degli immobili pubblici presenti sui percorsi, finalizzata all’attivazione di servizi per la sosta, la permanenza, lo svago dei visitatori, il miglioramento della fruibilità dei percorsi, in termini di sicurezza e primo soccorso, accessibilità, orientamento, informazione e digitalizzazione dei percorsi e degli accessi, anche mediante il ricorso a tecnologie innovative e la promozione turistica con l’ausilio di strumenti e canali digitali. E’ interesse strategico della Provincia la valorizzazione del cammino religioso Via Carolingia – tratto mantovano e, conseguentemente la sua promozione, sia attraverso lo sviluppo di propria progettualità, sia attraverso il sostegno alle progettualità elaborate dai Comuni che insistono sul tracciato per arricchire il cammino con un’offerta turistica integrata di servizi che possano accrescere l’attrattività turistica del territorio provinciale e contribuire allo sviluppo territoriale”.

Nello specifico l’intervento della Provincia è finalizzato al ripristino e alla messa in sicurezza dell’itinerario Mantova – Santuario delle Grazie – Rivalta sul Mincio.

La via Carolingia nel tratto mantovano è stata inserita nel catalogo dei cammini religiosi italiani il 21 luglio 2023.

Nell’ambito dei percorsi della mobilità lenta gestiti dalla Provincia di Mantova ricade una parte del tracciato della tappa Goito – Rivalta – Grazie – Mantova della Via Carolingia tratto mantovano.

Il percorso Rivalta-Grazie-Angeli, è caratterizzato da una valenza religiosa, storico culturale e paesaggistica di particolare interesse.

Lungo il tracciato, nella parte ricadente nel comune di Curtatone si trovano una serie di testimonianze storiche del periodo risorgimentale quali il monumento dell’Aldriga ai caduti nella battaglia del 29 maggio 1848 e i pannelli informativi che raccontano le vicende e i luoghi che hanno segnato tale territorio.

A Grazie si trova il Santuario della Beata Vergine, uno dei luoghi di culto e meta di pellegrinaggio più importanti del territorio mantovano, inoltre più a nord, in direzione Mantova la cappella votiva in prossimità di Villa Portinarolo costituisce un ulteriore elemento di valenza religiosa.

Il cammino si sviluppa all’interno del Parco Regionale del Mincio, nella riserva naturale Valli del Mincio, su un percorso asfaltato, lambito da aree verdi e alberature e nei tratti adiacenti la s.s. 10, una serie di staccionate in legno separano i due ambiti (mobilità veicolare e mobilità lenta).

Premiati dall’Avviso anche il Comune di Volta Mantovana che si è visto assegnare 330 mila euro per il completamento del restauro di Palazzo Dogini, edificio che sarà destinato a ostello con capacità ricettiva di 30 posti letto e punto ristoro.

Contributo di 100 mila euro al Comune di Rodigo per la manutenzione straordinaria di una porzione inutilizzata dell’ostello fondo Mincio di Rivalta per la realizzazione di un servizio sosta.

Alla conferenza stampa di presentazione oltre al presidente della Provincia Carlo Bottani, sono intervenuti l’assessore regionale al turismo e moda Barbara Mazzali, la consigliera regionale Paola Bulbarelli e i sindaci di Volta e Rodigo Luciano Bertaiola e Gianni Grassi.