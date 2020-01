Giulio Romano tra i banchi di scuola con le conferenze storiche del Liceo artistico

MANTOVA Il liceo artistico Giulio Romano presenta “Un’ora su Giulio. La scuola incontra il genio di Giulio Romano”, un ciclo di otto conferenze sulla complessa figura di Giulio Romano che si terranno ogni sabato mattina fino 21 marzo 2020 e vedranno la presenza di importanti esperti per indagare l’opera del genio del Manierismo dal punto di vista della storia dell’arte, dell’architettura, del teatro, della musica e della moda. Il ciclo di incontri è stato inaugurato lo scorso novembre con un intervento del professor Stefano Baia Curioni, direttore di Fondazione Palazzo Te che ha dato il suo patrocinio all’iniziativa assieme al Comune di Mantova. Dopo il successo delle grandi mostre dedicate a Giulio Romano e in attesa delle celebrazioni dedicate ai cinquecento anni dalla morte Raffaello – che di Giulio fu il Maestro – il Liceo Artistico Giulio Romano di Mantova, che del grande artista porta il nome, non poteva non celebrare a sua volta l’anno giuliesco, e lo fa con il ciclo di incontri Un’ora su Giulio per coinvolgere, oltre ai suoi studenti, anche le altre scuole e tutti i cittadini che vorranno partecipare. “Un’ora su Giulio”, dopo la già citata apertura con il prof. Baia Curioni lo scorso novembre, che ha raccontato la progettualità e le iniziative per i giovani di Palazzo Te, comincerà sabato 1 febbraio con il racconto di “Giulio Romano nella Roma di Raffaello” tenuto dalla storica dell’arte Alice Musmeci, a cui seguirà, sabato 8 febbraio, l’intervento della storica dell’arte Marcella Luzzara su “Giulio Romano e la Maniera Moderna”. Sabato 15 febbraio la storica dell’arte di Fondazione Palazzo Te e Presidente di Italia Nostra Mantova Daniela Sogliani metterà a confronto la grande mostra su Giulio Romano del 1989 con quella appena terminata, mentre sabato 22 febbraio la storica dell’arte ed esperta di teatro Alessandra Moreschi racconterà i lucidi inganni e “gli apparati effimeri al tempo di Giulio” e il 29 di febbraio la musicista e docente universitaria Licia Mari ci introdurrà a “La musica ai tempi di Giulio nei luoghi di Giulio”. Sabato 7 marzo il ciclo proseguirà con Giulia Bianchi, stilista Lubiam, che parlerà della “capsule collection” dedicata a Giulio Romano da Lubiam in occasione delle mostre mantovane dell’anno appena trascorso, sabato 14 marzo l’architetto Giorgio-Sebastiano Bertoni, illustrerà il percorso progettuale del restauro delle Pescherie di Giulio Romano a lui affidato e sabato 21 marzo chiuderà il ciclo l’incontro “Un nuovo pensiero per l’opera d’arte”, in cui Ugo Bazzotti, storico dell’arte e docente universitario, racconterà le affinità e le anticipazioni tra il genio di Giulio Romano e il grande artista del XX secolo Marcel Duchamp. Un’ora su Giulio si presenta dunque come un ciclo di incontri di grande interesse e altissimo livello che il Liceo Artistico Giulio Romano si onora di offrire alla città di Mantova e ai suoi cittadini, per omaggiare un artista che così tanto ha contribuito alla straordinaria e universalmente riconosciuta bellezza della nostra città. Gli incontri si terranno nell’aula magna del liceo artistico Giulio Romano in via Trieste, 46. L’ingresso agli incontri è libero fino ad esaurimento posti. Consigliata la prenotazione unorasugiulio@gmail.com