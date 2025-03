Siram Veolia, rapporto pubblico-privato per decarbonizzare Sanità e PA

ROMA (ITALPRESS) – Accelerare la transizione energetica e la decarbonizzazione nella sanità e nella Pubblica Amministrazione è una sfida cruciale per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità europei e nazionali: per affrontarla, il settore pubblico e quello privato devono unire forze e competenze, sfruttando tecnologie innovative, nuovi modelli operativi e strumenti come il Partenariato Pubblico Privato. Sono questi i temi al centro del convegno “Sostenibilità in azione nella Sanità e nella Pubblica Amministrazione: collaborazione tra pubblico e privato per un futuro migliore”, organizzato a Villa Blanc da Siram Veolia, leader nell’ottimizzazione energetica e nella trasformazione ecologica, e Luiss Business School, da sempre impegnata nella promozione della sostenibilità attraverso formazione e ricerca.Durante il dibattito è emerso il ruolo strategico della collaborazione pubblico-privato attraverso progetti che integrano energie rinnovabili, efficienza energetica e soluzioni digitali avanzate, sfruttando le potenzialità dell’intelligenza artificiale per ottimizzare i servizi e ridurre le emissioni di CO2. In questo scenario, organizzazioni private e pubbliche sono chiamate a integrare obiettivi di saving, efficienza e performance con quelli di sostenibilità, adottando strategie che pongano al centro tematiche ESG (ambientali, sociali e di governance), con un impatto positivo su tutti gli stakeholder. “Luiss Business School integra la sostenibilità nei propri percorsi di apprendimento e nelle attività esperienziali, facendo anche leva sull’attività di ricerca e sull’engagement della Scuola con tutti gli stakeholder. La sua natura di Società Benefit si esprime nell’essere, in primis, un grande spazio relazionale, capace di mettersi in dialogo anche con la comunità circostante” ed “è impegnata a generare politiche di solidarietà e di sviluppo delle communities attraverso iniziative di innovazione sociale”, ha detto Cristiano Busco, Full Professor e Direttore Consulting & International Projects Luiss Business School.Emanuela Trentin, CEO Siram Veolia, ha ricordato che “siamo tra i primi gruppi a livello internazionale ad integrare l’ efficienza energetica, la produzione di rinnovabili locali e soluzioni digitali avanzate che utilizzano l’Intelligenza Artificiale per supportare PA e industrie nel percorso di decarbonizzazione, in linea con il piano strategico Green Up 24/27. Da circa un decennio investiamo e promuoviamo lo strumento del Partenariato Pubblico Privato che come stimato in un nostro recente studio, abiliterebbe al 2030 un risparmio per la PA di circa 3,7 miliardi di euro (-56%) rispetto all’utilizzo di un modello standard di procurement. Inoltre – ha aggiunto – stiamo promuovendo questo strumento in una logica di performance integrata, capace di generare un impatto positivo e bilanciato sulla Collettività, sul Territorio e sul Pianeta”.

– foto xi2/Italpress –

(ITALPRESS).