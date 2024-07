Tesina di III media sulla passione per l’Arma dei Carabinieri

ASOLA All’esame di terza media dell’anno scolastico 2023/24, uno studente di Asola ha presentato la propria tesina avente come oggetto “L’Arma dei Carabinieri: una passione”, nella quale ha evidenziato il suo attaccamento incondizionato all’Istituzione, tramandatagli in primis dai racconti sul bis-nonno Carabiniere a cavallo ma anche dalla visione della serie televisiva Don Matteo. Nella sua relazione gli argomenti trattati attinenti alle materie di studio hanno spaziato dalla missione in Iraq all’attentato di Nassiriya, dalle risorse tecnologiche dell’Arma al sacrificio di Salvo d’Acquisto, evidenziando la presenza dei Carabinieri sia in alcuni testi letterari che in alcuni testi musicali. Il giovane lo scorso 15 luglio è stato ospitato presso la Compagnia Carabinieri di Castiglione delle Stiviere e ricevuto dal tenente colonnello Manuel Sacchetto, per una visita guidata della caserma, dove ha potuto consolidare la sua passione nel vedere da vicino il lavoro e le molteplici attività dei carabinieri in ambito territoriale.