Ampliamento di strada Postumia: ”La Regione ora contribuisca”. L’appello del Pd

ALTO MANTOVANO – Strada stretta e pericolosa. L’ampliamento del tratto di strada Postumia compreso tra Gazoldo e Mosio di Acquanegra sul Chiese è già sulla carta: c’è un progetto definitivo, ma non i soldi per realizzarlo.

A questo proposito il consigliere regionale del Pd Marco Carra chiede alla Regione, in particolare all’assessore alle infrastrutture Claudia Maria Terzi, di proseguire l’interlocuzione con il territorio per trovare i fondi.

«Questo tratto è un passaggio di mezzi pesanti e troppi sono gli incidenti già verificatisi – spiega il consigliere dem -. Se il progetto è già approvato adesso occorrono sinergia e volontà di reperire i soldi necessari, una cifra complessiva di 10 milioni di euro che la Provincia di Mantova, la cui competenza ricade su quel tratto di strada, ha dichiarato di non avere nelle disponibilità. Le amministrazioni comunali dell’area, da Acquanegra a Gazoldo, a Redondesco hanno già fatto appello alle istituzioni perché sostengano l’ampliamento di questo tratto. Siccome la destra che ora governa la Lombardia ha speso molte parole sulle aree e le criticità delle infrastrutture della provincia di Mantova, ora dimostri attenzione vera e concretezza».