Rugby Top 10 – Il ritorno del preparatore Peri: “Al servizio di Viadana”

VIADANA Come avevamo annunciato, il preparatore atletico Sebastiano Peri è tornato a Viadana e affiancherà Santiago Monzon. Grande la soddisfazione del club giallonero per essere riuscito a trovare un accordo. «Sono stato più volte contattato dalla società – spiega Peri – Ho deciso di tornare a collaborare con il Rugby Viadana dopo aver conosciuto German Fernandez. Cercherò di conciliare il mio lavoro di osteopata e l’attuale incarico che mi vede coinvolto con il Cus Milano Rugby. La mia prima settimana è stata particolare, rientrando a “lavori in corso”, in un ruolo differente rispetto al passato, ma ho trovato uno spogliatoio sereno soprattutto dopo la grande vittoria contro Calvisano. Ho passato i primi giorni a conoscere i giocatori nuovi, i metodi di lavoro dello staff e l’organizzazione generale. La sensazione più strana è stata poi la partita a Padova, ritrovando da subito, come avversario, un amico come Victor Jimenez. La squadra è molto giovane, ma sta bene e credo che con il tempo e il lavoro potremo avere grandi soddisfazioni, come dimostrato appunto dai giocatori nel derby». Rispetto ai lavori fatti fino adesso dello staff, Sebastiano aggiunge: «La preparazione atletica è una scienza abbastanza precisa; come ogni allenatore, ogni preparatore la adatta al gruppo, squadra, giocatore e staff per render tutti il più competitivi possibile. Il preparatore deve essere al servizio della squadra, e non viceversa, per renderla il più performante possibile, e questo è il lavoro che porteremo avanti». Intanto venerdì il Viadana ha fatto il tradizionale giro di tamponi e tutti i giocatori sono risultati negativi.