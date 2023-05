Comunali: urne aperte a partire dalle ore 7.00 di domenica

Sono cinque i Comuni virgiliani chiamati alle urne per scegliere il sindaco: si tratta di Borgo Mantovano, Castel Goffredo, Ceresara, Rodigo e San Martino dall’Argine. Sono undici in tutto i candidati tra i quali i cittadini potranno scegliere e tra questi, fatto salvo il caso di Ceresara dove il sindaco uscente non si è ripresentato, vi sono anche i primi cittadini uscenti che tentano il bis. A Rodigo ben quattro i candidati, mentre a San Martino solamente uno.

Le elezioni Comunali 2023 si terranno domenica 14 maggio dalle 7.00 alle 23.00 e lunedì 15 maggio dalle 7.00 alle 15.00.

Per poter votare, gli elettori devono presentarsi al seggio con un documento di identità valido e la tessera elettorale. In alternativa alla carta d’identità, questi sono i documenti che si possono presentare:

La tessera di riconoscimento rilasciata dall’Unione nazionale ufficiali in congedo d’Italia, purché munita di fotografia e convalidata da un Comando militare;

d’Italia, purché munita di fotografia e convalidata da un Comando militare; La tessera di riconoscimento rilasciata da un ordine professionale, purché munita di fotografia.

Modalità di voto

Si può tracciare un segno solo sul candidato sindaco, solo sulla lista collegata al candidato sindaco o anche sia sul candidato sindaco che sulla lista collegata al medesimo candidato sindaco: in ogni caso il voto viene attribuito sia alla lista di candidati consiglieri che al candidato sindaco.

Quanti voti di preferenza si possono esprimere?

Nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti si può esprimere una sola preferenza. Nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti è possibile esprimere due preferenze per i candidati a consigliere comunale, scrivendone il cognome nelle apposite righe tratteggiate poste al di sotto del contrassegno di lista. In caso di espressione di due preferenze, queste devono riguardare una candidata di genere femminile ed un candidato di genere maschile (o viceversa), pena l’annullamento della seconda preferenza.

