Comune di Marmirolo al lavoro per ricostituire il consiglio dei ragazzi

MARMIROLO – L’amministrazione comunale sta attivando per poter introdurre nuovamente il Consiglio dei ragazzi. «Personalmente evidenzio che sono molti gli esempi positivi e produttivi che ricevo anche da giovanissimi», spiega il sindaco Elena Betteghella. Educazione civica, rispetto delle regole e delle istituzioni. I consigli dei ragazzi sono scelte strategiche di educazione democratica e civica per tutti i cittadini, e divengono opportunità di azione positiva in quanto le condizioni di vita dei giovani rappresentano gli indicatori ambientali primari della vita di tutta la comunità. I consigli consentono ai ragazzi di esercitare una forma di cittadinanza attiva, facendo concretamente sentire le proprie opinioni.

«Abbiamo già preso contatti con la nostra Polizia locale, con il maresciallo Vincenzo Montrone, nonché con il comandante di Compagnia dei Carabinieri – aggiunge il primo cittadino – per continuare a parlare di legalità con i giovani e sensibilizzare sul rispetto delle regole e della nostra Costituzione».