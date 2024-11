Cimiteri a Pegognaga, l’assessore replica: gestione più che dignitosa

PEGOGNAGA – Le giornate di sole hanno assecondato a Pegognaga una frequenza particolarmente alta della popolazione sui cimiteri del territorio, anche in ragione della festività di Ognissanti e della commemorazione dei defunti. L’evento è stato preceduto, come pubblicato sulla Voce, da un richiamo scritto, corredato di foto, della minoranza consiliare RiAttiviamo Pego all’amministrazione comunale sulla cura presuntivamente poco attenta dei cimiteri del capoluogo e soprattutto di quello di Polesine. Tema per altro ampiamente trattato in consiglio comunale, nel corso del quale assessore alle frazioni e assessore al bilancio avevano sottolineato che il gestore Pegognaga-Servizi dei due campisanti si trova in pesanti difficoltà economiche. RiAttiviamo Pego tuttavia sotto le ricorrenze commemorative ha ritenuto di rifocalizzare le problematiche. Da parte sua l’assessore al bilancio Manuela Tirelli afferma «In questi giorni ho onorato anch’io i nostri defunti sui due cimiteri del territorio. Dei quali ho osservato la cura da parte della società gestrice. Personalmente la giudico dignitosa ovviamente nel contesto di serie difficoltà economiche in cui si trova Pegognaga-Servizi. Gli interventi fatti sono decorosi su entrambi i cimiteri. Non in tono col decoro delle onoranze commemorative mi è parsa l’impalcatura installata nell’ossario di Polesine; ma si tratta di messa in sicurezza per l’esecuzione di una manutenzione straordinaria. Giudico invece poco decorosa la collocazione di una rete da cantiere al cimitero del capoluogo. Sarebbe stata più dignitosa la cura del muro perimetrale. Ma va tenuto conto delle difficoltà economiche della società e del relativo contenzioso in atto».