Comuni dei Castelli Morenici: ecco la giunta, c’è la new entry Vivaldini

SOLFERINO Di recente nella sala consiliare del municipio di Solferino, si è riunita la nuova giunta dell’unione dei Comuni dei Castelli Morenici composta, appunto, da Solferino, Medole e Ponti. Tra i punti più interessanti all’ordine del giorno, sicuramente, le comunicazioni del presidente in merito alla nomina dei componenti della giunta dell’unione. A far parte della squadra che guiderà l’ente, due conferme su tre: Germano Bignotti e Massimiliano Rossi. La novità invece è costituita da Luca Vivaldini che, nel segno della continuità per quanto riguarda Medole, da vice ha preso le redini, conquistando la fascia tricolore. Nello specifico, per ruoli e competenze, Bignotti si occuperà anche del bilancio dell’ente locale; per il vicepresidente Vivaldini, delega per cultura, politiche scolastiche e servizi sociali; a Rossi, infine, focus su lavori pubblici ed urbanistica.

«Ringrazio per la fiducia – ha dichiarato più volte il numero uno dell’ente locale Bignotti -. Nei prossimi cinque anni, l’unione ha ancora parecchio da fare in termini di ottimizzazione di quelle che sono le attività del personale, di progetti da fare e per l’armonizzazione delle procedure sui tre Comuni».