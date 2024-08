San Giorgio Bigarello: l’addio straziante al giovane Luca Troiano

SAN GIORGIO BIGARELLO Amici giovanissimi, come lo era Luca, e altrettanto pieni di quella voglia di vivere che contraddistingue i ragazzi. Erano loro, insieme a parenti e conoscenti della famiglia, le persone che ieri mattina hanno accompagnato Luca Troiano per un ultimo saluto al cimitero di Villanova Maiardina. Un silenzio assordante, ma comunque rumoroso per quanto pregnante di tristezza e disperazione. La scomparsa del 23enne ha lasciato basiti non solo i famigliari, ma l’intera comunità che si è stretta in un abbraccio virtuale ai genitori e alla sorella.

Luca, ricordiamo, è deceduto sabato scorso mentre a bordo della sua moto a Nizza, stava raggiungendo degli amici per trascorrere con loro alcuni giorni di vacanza. Un messaggio di cordoglio è arrivato anche dall’amministrazione comunale di San Giorgio Bigarello che ricorda Luca come un giovane buono, sempre pronto ad dare una mano a chi ne avesse bisogno.