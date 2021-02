Dal Ministero dell’ambiente 70 milioni ai Comuni per l’attività di mitigazione ai cambiamenti climatici

MANTOVA – Ministero dell’Ambiente ha stanziato 70 milioni di euro per tre anni a tutti i comuni presenti in Aree Unesco MAB e parchi nazionali, al fine di svolgere attività di mitigazione ai cambiamenti climatici come riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra (anche attraverso riforestazione), efficientamento energetico, mobilità sostenibile e dolce, sviluppo energie rinnovabili e di idonei mezzi e strutture per il monitoraggio, il controllo e il contrasto all’inquinamento.

Il sito naturale UNESCO (MAB) Po Grande fa parte dei siti che beneficeranno del finanziamento da parte del ministero e comprende le seguenti aree protette, in provincia di Mantova: Parchi e riserve naturali Oglio Sud, Adda sud, Fluviale del Trebbia, Isola Boscone, Garzaia di Pomponesco, e altri parchi locali (tra cui Parco Golena del Po, del Mincio, Golenale del Gruccione).

“Un’ottima notizia per il nostro territorio e per l’ambiente che va costantemente protetto. Mi auguro che il nuovo governo persegua la strada tracciata dal Ministro Costa in un’ottica di tutela ambientale. Il futuro è dare più spazio alla natura, non aggredirla con nuovi impianti a biogas, turbogas o soffocando il terreno con sostanze che ne uccidono la fertilità”, dichiara il parlamentare M5S Alberto Zolezzi.