Dopo gli interventi, ecco la rinnovata piscina comunale

RONCOFERRARO – Anche se già aperta e in funzione da una quindicina di giorni, ieri pomeriggio si è tenuta l’inaugurazione ufficiale della rinnovata piscina comunale di Roncoferraro. Per i prossimi dieci anni la gestione è stata affidata alla società NCS Piscine, che già si occupa di due centri natatori nel Veronese e che negli anni sarà chiamata ad attuare migliorie alle strutture e alla zona bar. Al taglio del nastro era presente il vicesindaco con delega ai Lavori pubblici Davide Nicchio, insieme a buona parte della giunta, ad altri consiglieri e ai tecnici comunali, e il referente NCS Luca Gambalonga. «Va precisato – sottolinea Nicchio – che prima dell’indizione del bando l’Amministrazione aveva investito circa 200mila euro per sistemare l’impianto. Oltre al rifacimento di tutto il telo della vasca principale e di quella dei bimbi, si è proceduto a rifare la camera di filtraggio-pompaggio, a sostituire tutte le tubazioni e a svolgere le manutenzioni straordinarie e ordinarie nell’area verde attorno alle vasche». Il nuovo gestore, inoltre, ha anticipato la volontà di promuovere corsi di nuoto per bambini e adulti, ma anche di acqua-fitness, allenamento che coniuga divertimento ed efficacia, ideale per chi vuole tonificare i muscoli ma anche per chi vuole dimagrire. In quanto al bar è stato assegnato in subconcessione ad un esercente del luogo che già gestisce un altro ambiente nel roncoferrarese. (ma.vin)