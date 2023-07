Ciclismo – Ferrari, Acuti e Moreni agli Italiani. Domani i baby di scena a Reggiolo

Mantova Dai baby agli under 23 sarà un fine settimana ricco di appuntamenti. Esordienti a Casatico a parte, oggi da seguire con attenzione vi saranno i Campionati Italiani Giovanili femminili per le categorie Esordienti e Allieve a Darfo Boario Terme (Bs). A questa prestigiosa vetrina per i colori mantovani saranno impegnate l’esordiente Irene Ferrari e le allieve Maria Acuti e Sara Moreni del Gioca in bici Oglio Po. A Dossobuono (Vr) saranno in gara i baby del Mincio Chiese mentre quelli dello Sporteven saranno alla fettuccia di partenza della gara di Mtb che si terrà a Sant’Anna d’Alfaedo (Vr). Il sabato vedrà in sella anche gli Under 23 ovvero Gianluca Cordioli e Tommaso Marocchi del Sissio Team che parteciperanno al Giro delle due province a Cascina (Pi). Domani a Reggiolo (Re) i giovanissimi di Ciclo Club 77, Allgor Tatobike e Gioca in bici Oglio Po saranno tra i protagonisti del Trofeo Comune, appuntamento organizzato dalla Reggiolese, team del presidente Daniele Folloni. Le sei gare previste a partire dalle 9.30 si disputeranno su un circuito cittadino della lunghezza di 1 km. Domani la giornata si apre con i Tricolori Giovanili di Darfo Boario Terme (Bs) per Esordienti e Allievi. Per i colori mantovani presenti gli esordienti Federico Rezzaghi e Daniele Ronda e gli allievi Sergio Ferrari, Filippo Marocchi e Federico Saccani del Mincio Chiese. Con loro l’esordiente Cristian Ghiroldi dell’Aspiratori Otelli. Restando in casa del Mincio Chiese, da sottolineare che gli Allievi non impegnati agli Italiani saranno in gara a Rescaldina (Mi). Per quel che concerne la categoria juniores maschile, i mantovani del Pedale Scaligero, Sebastiano Turina, Cristiano Maioli e Denis Asportol, andranno a cercar gloria a Massa Finalese (Mo), dove in gara vi sarà anche la pari età Maddalena Lodi Rizzini del Ciclismo Insieme. A Ornago, nel Memorial Nino Ronco, gareggeranno gli juniores del Biesse Carrera, Riccardo Grazioli, Kevin Lanzarotto, Andrea Godizzi e Damiano Lavelli, mentre a Bareggio i pari età del Biringhello, Tommaso Salami e Matteo Visioli. Infine sempre oggi gli under 23 Pietro Tarocco del Pedale Scaligero e Stefano Leali del General Store Essegibi F.lli Curia saranno di scena ad Ornago (Mb) nel Memorial Nino Ronco. (Paolo Biondo)