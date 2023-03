Fuori strada col trattore: muore 76enne

CERESARA Finisce fuori strada con il trattore e muore schiacciato dal messo pesante. Vittima è l’agricoltore 76enne Adriano Ghidini di Ceresara. Il drammatico incidente si è verificato ieri verso le 19 in un viottolo di campagna in territorio di Ceresara, a due passi dal confine con Birbesi di Guidizzolo non lonano da via Bardellona e dall’azienda agricola di Carlo Spazzini.

L’esatta dinamica dell’incidente è ancora al vaglio dei carabinieri della stazione di Guidizzolo, intervenuti sul posto insieme ai vigili del fuoco e ai sanitari del 118. In quel momento in momento infatti Ghidini stava lavorando la terra di sua proprietà, in vista della stagione primaverile ormai alle porte, e in zona non c’era nessun altro.

Possibile che l’agricoltore abbia sbagliato una manovra e non si sia reso conto della vicinanza del suo mezzo agricolo al fosso: sta di fatto che con il trattore è finito fuori strada e nell’incidente ha perso la vita.

L’accaduto sarebbe stato scoperto non subito, ma solo dopo un po’ di tempo. A quel punto sul posto sono arrivati i sanitari del 118, i vigili del fuoco del distaccamento di Castiglione e i carabinieri della vicina stazione di Guidizzolo. Nonostante l’intervento del personale sanitario, però, per il 76enne non c’è stato nulla da fare e alla fine è stato dichiarato il decesso dell’agricoltore. La salma è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Sul posto anche il trattore di un’azienda agricola vicina per illuminare la zona e recuperare il mezzo di Ghidini.