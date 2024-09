Grande sorpresa alla festa dell’oratorio di Sabbioneta: arriva lo scivolo ad acqua lungo 45 metri

Sabbioneta Tutto pronto per la Festa dell’oratorio che si terrà da domani fino al 15 settembre. Un momento che coinvolgerà tutta la comunità pastorale e non solo il San Sebastiano di Sabbioneta. Gli eventi, infatti, saranno distribuiti negli ambienti di tutte le quattro parrocchie del Comune. Domani e domenica, in particolare, nell’oratorio di Sabbioneta sarà accessibile un gonfiabile d’acqua spettacolare, per adulti e ragazzi a partire dai 7 anni, alto ben 11 metri e con uno scivolo di 45 metri. Un gommone mai visto prima in oratorio, che sarà accessibile dalle 15.30, pagando un biglietto di 10 euro (15 se si fa l’abbonamento), per coprire le spese di noleggio. Per i bambini più piccoli sarà disponibile un gonfiabile non ad acqua. Ecco alcuni eventi da segnalare: sabato alle 20.30 serata karaoke e domenica 8 alle 16 gara di torte, mentre alle 20.30 raduno in piazza Ducale e pellegrinaggio al santuario di Vigoreto. (u.b.)