Gronda Nord, adeguato il progetto di fattibilita’: costi saliti a 9 milioni e mezzo

MANTOVA Sì all’adeguamento del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica dei lavori di realizzazione della variante alle strade statali 343 “Asolana” e 358 “Di Castelnuovo” – 2° Lotto – tra la Strada provinciale 10 di Cremona e S.P. 59 “Viadanese” secondo stralcio di collegamento tra Località Fenilrosso e la provinciale 59 Viadanese.

Il costo complessivo dell’intervento sarà di 9.500.000 euro (2.400.00 euro in più rispetto ai 7.100.00o euro iniziali, da qui la riapprovazione del progetto di fattibilità).

L’opera risulta inserita nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2024-2026, da slittare alla annualità 2025 con l’adozione dello schema del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2025-2027 e sarà così finanziata:

per 6.928.000 euro con contributo di Regione Lombardia Programma degli interventi per la ripresa economica (PIANO LOMBARDIA);

per 172.000 euro con contributo statale di cui al fondo per la progettazione definitiva ed esecutiva stanziato dalla Legge di Bilancio 2020 per gli interventi di messa in sicurezza del territorio e delle strade;

per 2.100.000 euro con contributo di Regione Lombardia (DGR 2965 del 05.08.2024 – Aggiornamento PIANO LOMBARDIA);

per 300.000 euro con mezzi propri di Bilancio della Provincia di Mantova (avanzo libero anno 2022)