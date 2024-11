Piano dell’offerta formativa, sì’ al liceo sportivo a Viadana e all’indirizzo operatore servizi d’impresa a Castiglione

VIADANA Inviata in Regione la proposta di Piano provinciale dei servizi di istruzione e formazione per l’anno scolastico e formativo 2025/2026 – Programmazione dell’offerta di secondo ciclo di istruzione e formazione.

La Provincia di Mantova così come si legge nel Decreto presidenziale di approvazione, ha dato il via libera alla richiesta dell’Istituto “Ettore Sanfelice” di Viadana all’attivazione dell’indirizzo “Liceo Scientifico – Indirizzo Sportivo”: da un’analisi effettuata emerge come diversi studenti residenti nel distretto viadanese al termine del ciclo di studi secondari di primo grado scelgano un liceo a indirizzo sportivo presente in Istituti scolastici distanti con impiego di energie fisiche e mentali nel trasporto e nell’organizzazione del tempo scuola/sport.

La richiesta è stata sostenuta anche delle associazioni sportive del territorio.

Parere favorevole dell’ente di Palazzo di Bagno anche alla richiesta della Fondazione Casa del Giovane Don Mario Bottoglia di Castiglione delle Stiviere di attivazione dell’indirizzo “Operatore dei servizi di impresa”: vi è infatti una richiesta crescente da parte del mercato del lavoro di figure professionali in grado di gestire le attività amministrative e segretariali. Con l’attivazione del nuovo indirizzo si andrebbe inoltre a colmare un vuoto formativo nel territorio, in quanto nel distretto manca un’offerta specifica in ambito amministrativo.

La Provincia ha inoltre preso atto che Regione Lombardia ha approvato, d’intesa con l’Ufficio Scolastico Regionale, l’elenco delle candidature pervenute e la costituzione delle reti, in relazione alla sperimentazione delle filiere formative tecnologico-professionali e che per quanto riguarda gli enti di formazione e gli istituti superiori della provincia di Mantova sono stati approvati i seguenti percorsi:

Industria per l’artigianato e il Made in Italy – Istituto Superiore Bonomi-Mazzolari – Mantova

Tecnico commerciale delle vendite – Azienda Speciale Formazione Mantova – For.Ma. – Castiglione delle Stiviere;

Tecnico dei Servizi d’impresa – Istituti Santa Paola – Mantova

Tecnico Grafico – IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Lombardia srl Impresa Sociale – Viadana

Tutti i percorsi sono stati confermati dagli Istituti Scolastici e dagli Enti di Formazione anche per l’a.s. 2025/2026.

La Provincia proporrà inoltre alla Regione la cancellazione del “Liceo Artistico – Audiovisivo e multimedia” sede di Ostiglia dell’Istituto Superiore Greggiati in quanto offerta “silente”, che nell’arco dell’ultimo biennio non ha raccolto iscrizioni sufficienti all’attivazione.

La proposta di Piano viene ora inviata a Milano in Regione ente a cui spetta l’approvazione finale.