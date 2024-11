Restauro del campanile di Cividale, presto la candidatura al bando Cariplo

Cividale (Rivarolo Mantovano) – A Cividale, l’insediamento di don Massimo Sanni alla presidenza dell’Associazione per la tutela del campanile di Cividale ha fornito il pretesto e l’occasione per fare il punto della situazione, nei due incontri tenutisi a novembre, in oratorio. In quella sede sono stati ricordati i passi compiuti che hanno permesso di rinvenire importanti documenti coevi alla costruzione del manufatto di cui, quest’anno, ricorrono i settant’anni dall’inaugurazione. Questa fase esplorativa, si è conclusa, nel dicembre 2023, con la costituzione dell’Associazione Ente del Terzo Settore, davanti al notaio Chizzini di Viadana. Scopo statutario dell’Associazione, ricordiamolo, è “di porsi quale parte attiva per la difesa e la tutela del Campanile di Cividale Mantovano”. In questo stesso anno e a seguire, sono stati conferiti i mandati per eseguire il rilievo al laser-scanner del Campanile e impostare il progetto di restauro e messa in sicurezza del Manufatto. L’obiettivo è “essere pronti” per partecipare ai bandi delle Fondazioni bancarie, a partire da Cariplo, che ogni anno, a primavera, mettono sul piatto risorse economiche importanti, a favore delle Comunità locali.