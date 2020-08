Incendio in una palazzina: l’intervento di un carabiniere ha evitato il peggio

PORTO MANTOVANO In occasione dell’incendio dell’abitazione per cause accidentali verificatosi nella tarda mattinata di ieri 17 agosto, si rilevava determinante il pronto intervento di un Appuntato dei Carabinieri in servizio alla Compagnia di Mantova con l’incarico di operatore della Centrale Operativa, il quale abitante poco distante dal luogo dell’evento, libero dal servizio, avvedutosi dell’incendio a causa dell’odore di bruciato che già si era propagato nell’aria, in attesa dell’arrivo dei Vigili del Fuoco, immediatamente faceva evacuare gli otto appartamenti presenti nello stabile interessato dall’evento ed a quello limitrofo. Contestualmente, al fine di scongiurare esplosioni o l’innescarsi di altri principi d’incendio, distaccava le forniture di gas e di energia elettrica di tutti gli appartamenti dei due condomini. Quindi dirigendosi nella palazzina ove era divampato l’incendio, provvedeva a far uscire due ragazze minorenni presenti in un appartamento, affidandole a dei conoscenti nel frattempo sopraggiunti. Si dirigeva, infine, verso l’appartamento in fiamme ove era presente una persona anziana, dando man forte ai Vigili del Fuoco che, nel frattempo, sopraggiungevano. Tanti residenti della zona hanno già espresso numerose attestazioni di riconoscimento al militare dell’Arma per la prontezza e l’alto senso di responsabilità dimostrato nell’occasione.