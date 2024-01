Atletica – Libertas sugli scudi alla campestre di Ceresara Rigoletto ok nell’indoor

Mantova Vittorie su vittorie domenica alla campestre di Ceresara per i ragazzi della Libertas. I mezzofondisti si stanno mettendo in luce in attesa di gare più competitive in programma a fine mese.

Sono gli Esordienti di 4ª e 5ª elementare a dare il via alle vittorie. Ginevra Negri conduce la gara fin dall’inizio e chiude il kilometro in 4’39. Buon debutto nella stessa categoria per Giulia Botticelli, Mattia Boduri e Matteo Pini. Tra le Ragazze la vittoria sul km, corso in 4’13, va alla più esperta Cecilia Bignotti che distanzia le amiche di società Anita Lugli, Adele Biagi, Lucia Carlini, Viola Zuccarello e Aurora Bovi. Esaltante successo tra gli Allievi di Morad Allali che parte subito in testa, aumenta sempre più il ritmo per concludere i 3 km in 10’24. Bravi nella stessa categoria Brando Fassi e Ramon Schivi. Joseph Anietie vince tra le Juniores, così come Salvatore Savaia nel folto gruppo degli Assoluti è primo tra gli Junior. Buon secondo posto tra i Ragazzi per Nicolas Antonutti, Sandro Torresani 5° e Tomas Garibaldi 6°. Tra i Cadetti terzo Mattia Bonora che acquista sempre più fiducia e brava anche Iris Salvaterra quinta. Prima gara per Piermaria Zardi che sui 5 km tra i seniores ottiene un buon 5° posto. Nei giorni scorsi, nella prima indoor per i velocisti a Padova, tutti al personale nei m. 60 in una gara affollatissima (più di 500 concorrenti). Edoardo Pinotti ottiene 7’’40, lo junior al primo anno Gabriele Di Giacomo debutta con un buon 7’64 e Giacomo Parise fa 7’’74. L’allievo Giuseppe Abbatiello 8’’17. Ancora un po’ a corto di preparazione le donne. Anna Frignani corre in 8’’38 e Alice Fornasari in 8’’69, un po’ al di sopra del loro personale.

Weekend ricco di gare per l’Atletica Rigoletto. Sabato a Modena, al primo meeting indoor, Vittoria Goldoni ha esordito dei 60 piani nella categoria Allieve col buon tempo di 8’’30, mentre l’ostacolista Marta Lui ha chiuso in 8’’80. Domenica Filippo Gavioli, Riccardo Brovini e Lorenzo Donadello hanno ottenuto il nuovo personale nel salto in lungo, rispettivamente con 6.49, 5.90 e 5.82. Filippo, anche ottimo triplista, dopo una buona fase di qualificazione, in finale è giunto 5º con la misura di 6.49 che aggiunge 10 cm al suo personal best. Domenica mattina a Suzzara, a una fase del criterium provinciale, i mezzofondisti allenati da Davide Lodi hanno conquistato tre podi: al secondo posto Olivia Orsi, al terzo Chiara Donadello tra le ragazze e Marcello Mastruzzi tra i ragazzi. Sempre domenica a Padova, nella riunione indoor, ottimo tempo e personale negli 800 per Alessandro Ghiselli che ha chiuso in 2.03’’11 e Lorenzo Stefanini in 2.11’’78. Nel salto in lungo Alice Di Prima ha concluso con 4.40 mentre Anna Olliani 4.21.