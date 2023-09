Ecco la divisa da corsa di Tazio Nuvolari restaurata, domani sera la presentazione a Castel d’Ario

CASTEL D’ARIO – In occasione del Motor Week di Città dei Motori, il Comune di Castel d’Ario ha organizzato per questo mercoledì – l’appuntamento è alle ore 21, presso Palazzo Pretorio (ingresso all’interno del castello) – un evento di sicuro richiamo per cittadini e soprattutto appassionati delle quattro ruote: la presentazione del restauro della divisa ufficiale da corsa di Tazio Nuvolari. Come un tesoro prezioso che torna alla luce, dopo decenni la sua mitica e inconfondibile maglia gialla, oggi divenuta emblema stilistico che ancora i brand riprendono per omaggiarlo, sarà esposta al pubblico. Mito dell’automobilismo (e delle moto), che il mondo non ha mai smesso di celebrare, Nuvolari già più volte era stato protagonista di particolari esposizioni volte a tracciarne un aspetto meno noto. La personalità stilistica del “Mantovano Volante” sarà dunque la protagonista dell’iniziativa che andrà in scena mercoledì sera. Interverranno la restauratrice Marta Lorenzetti, specialista di fama nazionale nel restauro dei manufatti tessili antichi, e lo storico dell’auto, della Mille Miglia e dell’indimenticato pilota mantovano Attilio Facconi. «Castel d’Ario, socio della rete dei Comuni made in Italy motoristico – spiega il sindaco Daniela Castro – dopo le varie iniziative che hanno caratterizzato i mesi scorsi per la ricorrenza del 130° anniversario di nascita di Nuvolari, ha voluto promuovere questa serata aggiuntiva per celebrare la figura prodigiosa, non solo per i cultori del genere ma per il costume in generale, del nostro più famoso concittadino, stavolta focalizzandoci sull’aspetto stilistico e raffinato che sapeva trasmettere. Durante la serata sarà possibile ammirare altri accessori appartenuti a Nuvolari e stiamo inoltre realizzando un manichino delle dimensioni originali dove di volta in volta esporre i suoi indumenti duranti future mostre ed iniziative». Scatenato pilota (le sue imprese epiche – record di velocità su strade piovose, corse completate senza volante – sono passate alla storia), Nuvolari era anche un creativo unico nel suo genere; estro che rifletteva nello stile di abbigliamento, ma anche nelle fotografie che amava scattare. Un’iniziativa che non poteva arrivare in un momento più propizio, ovvero alla vigilia della 33esima edizione del Gran Premio Nuvolari, la prestigiosa gara internazionale di regolarità dedicata alle auto d’epoca che dal 14 al 17 settembre incanterà il pubblico mantovano e non solo, snodandosi per 1.130 chilometri tra i panorami di Lombardia, Emilia Romagna, Marche, Toscane e Umbria.

Matteo Vincenzi